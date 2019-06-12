В Пензе обновили Галерею почета и славы

СЕГОДНЯ 19:18 2019-06-12T19:23:01+03:00

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В День города в Пензе традиционно обновили Галерею почета и славы: 20 жителей и 20 трудовых коллективов были размещены на доске за свои заслуги.

Губернатор Иван Белозерцев поблагодарил передовиков за плодотворный труд и преданность профессии:

- В этом году регион не снижает темпы развития, благодаря усилиям руководителей и сотрудников предприятий мы делаем лучше Пензенскую область.

Губернатор поздравил присутствующих с праздником, вручил кубки, дипломы и свидетельства о занесении в Галерею почета и славы Пензенской области.

ИСТОЧНИК KP.RU