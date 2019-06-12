2019-06-12T19:23:01+03:00
Общество

В Пензе обновили Галерею почета и славы

Участие в церемонии открытия приняли первые лица региона
Светлана БЕЛОВА
Поделиться:
На Доску почета попали 20 жителей региона.На Доску почета попали 20 жителей региона.Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
Изменить размер текста:

В День города в Пензе традиционно обновили Галерею почета и славы: 20 жителей и 20 трудовых коллективов были размещены на доске за свои заслуги.

Губернатор Иван Белозерцев поблагодарил передовиков за плодотворный труд и преданность профессии:

- В этом году регион не снижает темпы развития, благодаря усилиям руководителей и сотрудников предприятий мы делаем лучше Пензенскую область.

Губернатор поздравил присутствующих с праздником, вручил кубки, дипломы и свидетельства о занесении в Галерею почета и славы Пензенской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пензенские библиотеки получили федеральный грант на развитие
Сотрудники МЧС Мордовии устроили праздник для горожан
ВТБ на ПМЭФ-2019 запустил приложение «Мой умный город»
Восемь пензенских выпускников получили высшие баллы на ЕГЭ
До конца года во всех пензенских поликлиниках появятся терминалы для записи к врачу
Иван Белозерцев поручил подчиненным завести аккаунты в социальных сетях
Сдается коммерческая недвижимость в Спутнике
В День России в Саранске пройдет выставка пожарной техники
Пензенская «Молодая гвардия» призвала горожан сдавать макулатуру
Три пензенских школы получат федеральные гранты
Завтра в Пензе снова пройдет общегородская зарядка
В Пензе опять состоится Фестиваль плова
Мордовия вошла в четверку регионов-лидеров по росту объемов жилья
В Пролетарском районе Саранска невнимательный водитель устроил ДТП во дворе
Почтовые отделения в День России работать не будут
Пензенских врачей начали обеспечивать служебным жильем
В Сердобске разыскивают мужчину, напавшего и ограбившего пенсионерку
Валерий Лидин принял участие в заседании Президиума Парламентской Ассоциации Северо-Запада России
В 2020 году в Пензе пройдет Международный молодежный форум
Валерий Лидин представил Пензенскую область на Конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России
В 29 школах Пензенской области сделают капитальный ремонт
Портфель привлечения ВТБ в Пензе вырос до 20 миллиардов рублей
Владимир Волков снова поднялся в рейтинге губернаторов
Сдается коммерческая недвижимость в Спутнике
В приемном отделении Кузнецкой детской больницы завершился ремонт
Правительства Пензенской и Кемеровской областей договорились о сотрудничестве
Обладатель премии «МУЗ ТВ» выступит в Саранске перед матчем Россия-Сан-Марино