В Пензе обновили Галерею почета и славы
Участие в церемонии открытия приняли первые лица региона
На Доску почета попали 20 жителей региона.Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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В День города в Пензе традиционно обновили Галерею почета и славы: 20 жителей и 20 трудовых коллективов были размещены на доске за свои заслуги.
Губернатор Иван Белозерцев поблагодарил передовиков за плодотворный труд и преданность профессии:
- В этом году регион не снижает темпы развития, благодаря усилиям руководителей и сотрудников предприятий мы делаем лучше Пензенскую область.
Губернатор поздравил присутствующих с праздником, вручил кубки, дипломы и свидетельства о занесении в Галерею почета и славы Пензенской области.
ИСТОЧНИК KP.RU