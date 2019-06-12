2019-06-12T18:45:37+03:00
Звезды

Пензенские библиотеки получили федеральный грант на развитие

Благодаря этим средствам, учреждения смогут продолжить работу над своим проектом «Литературный привал» в более широком формате
Светлана БЕЛОВА
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Приятная новость для пензенских книголюбителей: традиция летнего чтения под открытым небом в этом сезоне (к слову, он уже юбилейный – пятый!) получит более массовый характер. Проект «Литературный привал», известный далеко за пределами нашего региона, получил Президентский грант, войдя в число ста лучших по стране.

Напомним вам, что проект «Литературный привал» начинался с организации площадок для чтения под открытым небом. Сейчас библиотеки, участвующие в проекте, с каждым годом придумывают новые секции и идеи для проекта: например, площадки книгообмена, фотозоны, лектории. Новинки этого летнего сезона - бюро библиотечного туризма и показ фильмов под открытым небом.

Средства гранта позволят открыть несколько площадок в разных районах города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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