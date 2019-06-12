Сотрудники МЧС Мордовии устроили праздник для горожан
Особенно гостям мероприятия запомнились выставка техники и выступление кинологов со служебными собаками
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Сегодня сотрудники ГУ МЧС России по Республике Мордовия провели в Саранске выставку- демонстрацию техники, оборудования и снаряжения.
На парковке у входа в парк им. А.С.Пушкина была выставлена спецтехника - в том числе, пожарные и аварийно-спасательные автомобили, квадроциклы, гидроциклы, теплодымокамера, катер, подвижный пункт управления и многое другое..
Каждый желающий смог увидеть в деле и попробовать самостоятельно поработать с различным специальным инвентарем, примерить боевое снаряжение пожарных, спасателей, водолазов.
ИСТОЧНИК KP.RU