Восемь пензенских выпускников получили высшие баллы на ЕГЭ

СЕГОДНЯ 16:43 2019-06-11T16:45:19+03:00

Региональное министерство образования подвело предварительные итоги сдачи экзаменов в этом году

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Стали известны результаты ЕГЭ по географии, литературе, математике базового и профильного уровней. Восемь работ пензенских выпускников оценены на высший балл.

Пять учащихся получили высшие баллы за экзамен по математике: это Александр Тряпицын из гимназии № 44, Георгий Торгашов из № 64, Данила Грашенков из школы, а также Андрей Лаврентьев и Максим Кучковский из Губернского лицея.

Анастасия Сибирева из школы № 1 р.п. Пачелма, Полина Сударикова из школы № 1 р.п. Колышлей и Анастасия Иванова из лицея современных технологий управления № 2 получили 100 баллов на экзамене по литературе.

894 выпускника написали математику базового уровня на «отлично» (это 45% от сдававших). 41 работа по литературе, 208 работ по математике профильного уровня и одна работа по географии получили от 80 до 100 баллов.

Выпускники, не набравшие минимальный балл по математике профильного и базового уровней, смогут попытаться сдать экзамен в резервный день - 24 июня или 1 июля. В случае повторной неудачи, выпускникам предоставят возможность пересдачи в сентябре, но только на базовом уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU