До конца года во всех пензенских поликлиниках появятся терминалы для записи к врачу
Это позволит облегчить работу регистратур
После записи к специалисту можно распечатать талон или направить информацию о записи на свой телефон в смс.Фото: Министерство здравоохранения Пензенской области
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В еще двух пензенских учреждениях здравоохранения - поликлиниках Лунинской и Пензенской районных больниц - установили инфоматы для записи к врачу.
Чтобы сделать это, понадобится полис ОМС или паспорт. На экран инфомата выходит вся необходимая информация о приеме специалистов: время приема, ФИО врача, номер кабинета, режим работы.
После записи к специалисту можно распечатать талон или направить информацию о записи на свой телефон в смс. Также в функции инфомата входит и просмотр уже существующей записи.
Планируется, что инфоматы появятся во всех поликлиниках региона до конца года.
ИСТОЧНИК KP.RU