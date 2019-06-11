2019-06-11T16:32:04+03:00
Здоровье

До конца года во всех пензенских поликлиниках появятся терминалы для записи к врачу

Это позволит облегчить работу регистратур
Анна ЧЕРНАЯ
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После записи к специалисту можно распечатать талон или направить информацию о записи на свой телефон в смс.После записи к специалисту можно распечатать талон или направить информацию о записи на свой телефон в смс.Фото: Министерство здравоохранения Пензенской области
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В еще двух пензенских учреждениях здравоохранения - поликлиниках Лунинской и Пензенской районных больниц - установили инфоматы для записи к врачу.

Чтобы сделать это, понадобится полис ОМС или паспорт. На экран инфомата выходит вся необходимая информация о приеме специалистов: время приема, ФИО врача, номер кабинета, режим работы.

После записи к специалисту можно распечатать талон или направить информацию о записи на свой телефон в смс. Также в функции инфомата входит и просмотр уже существующей записи.

Планируется, что инфоматы появятся во всех поликлиниках региона до конца года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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