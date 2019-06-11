Иван Белозерцев поручил подчиненным завести аккаунты в социальных сетях
Иван Белозерцев поручил главам администраций всех городов и районов завести личные аккаунты в социальных сетях.
- Мне постоянно поступают жалобы на проблемы, решением которых должна заниматься муниципальная власть. Однако, судя по числу обращений в адрес губернатора, люди на нее не так уж и надеются. Потому что есть проблемы, а они не решаются, - отметил глава региона.
Чаще всего горожане жалуются на несанкционированные свалки. Глава региона поручил руководителю управления ЖКХ региона проводить еженедельные встречи с региональными операторами и требовать ежемесячных отчетов о проделанной работе, подчеркнув, что от недобросовестных поставщиков услуги по вывозу ТКО нужно избавляться.
По итогам разговора Иван Белозерцев поручил подготовить предложения о работе в Инстаграм глав администраций:
- Давайте проведем обучение. Пока человек пишет, его обращение рассматривают, регистрируют, - проходит много времени. Сейчас нужно быстро реагировать на обращения граждан. Технические возможности для этого есть.
ИСТОЧНИК KP.RU