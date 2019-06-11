Иван Белозерцев поручил подчиненным завести аккаунты в социальных сетях

СЕГОДНЯ 16:06 2019-06-11T16:06:25+03:00

По мнению главы региона, общение с жителями в интернете позволит избавиться от бюрократии и поможет реагировать на проблемы быстрее

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Иван Белозерцев поручил главам администраций всех городов и районов завести личные аккаунты в социальных сетях.

- Мне постоянно поступают жалобы на проблемы, решением которых должна заниматься муниципальная власть. Однако, судя по числу обращений в адрес губернатора, люди на нее не так уж и надеются. Потому что есть проблемы, а они не решаются, - отметил глава региона.

Чаще всего горожане жалуются на несанкционированные свалки. Глава региона поручил руководителю управления ЖКХ региона проводить еженедельные встречи с региональными операторами и требовать ежемесячных отчетов о проделанной работе, подчеркнув, что от недобросовестных поставщиков услуги по вывозу ТКО нужно избавляться.

По итогам разговора Иван Белозерцев поручил подготовить предложения о работе в Инстаграм глав администраций:

- Давайте проведем обучение. Пока человек пишет, его обращение рассматривают, регистрируют, - проходит много времени. Сейчас нужно быстро реагировать на обращения граждан. Технические возможности для этого есть.

ИСТОЧНИК KP.RU