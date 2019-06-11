2019-06-11T15:52:26+03:00
Общество

В День России в Саранске пройдет выставка пожарной техники

Гости мероприятия смогут не только рассмотреть спецмашины, но и примерить костюмы пожарных и водолазов
Анна ЧЕРНАЯ
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В День России и День 378-летия города Саранска сотрудники МЧС приглашают взрослых и детей попробовать себя в роли пожарных и спасателей.

В первой половине дня, начиная с 9 до 14 часов, на площади возле гостиничного комплекса «Парк Отель» в столице Мордовии пройдёт демонстрация техники, снаряжения, учебно-методических материалов по обучению населения. Будет выставлена современная и редкая техника: гидроциклы, квадроциклы, катера, подвижный пункт управления, пожарные, аварийно-спасательные автомобили и многое другое.

Каждый желающий сможет надеть форму пожарных и спасателей, научиться оказывать первую медицинскую помощь и тушить огонь. Любители фотографий смогут сделать отличные снимки в пожарной машине и в костюме водолаза, на катере и в боевой одежде пожарного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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