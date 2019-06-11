Пензенская «Молодая гвардия» призвала горожан сдавать макулатуру

СЕГОДНЯ 15:10 2019-06-11T15:10:16+03:00

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В честь Всемирного дня окружающей среды или Дня эколога молодогвардейцы Пензенской области провели акции сбора макулатуры в районах.

Проблема экологии на сегодняшний день очень актуальна и одним из аспектов этой проблемы является вырубка лесов. Каждые 60 килограмм макулатуры могут спасти одно дерево.

Эту и другую полезную информацию пензенские молодогвардейцы рассказывали жителям региона в ходе организованной ими акции. За неделю местные отделения МГЕР собрали более 1,126 тонн макулатуры.

На деньги, полученные со сдачи макулатуры в пункты приема, будет оказана помощь подшефным организации учреждениям.

ИСТОЧНИК KP.RU