2019-06-11T15:06:13+03:00
Общество

Три пензенских школы получат федеральные гранты

Каждому из образовательных учреждений будет выделено больше одного миллиона рублей
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Пензенские гимназия № 13 и школы № 27 и 56 получили гранты на реализацию инновационных проектов.

В гимназии эти средства пойдут на создание единой цифровой среды в школе. В школе № 27 создадут три лаборатории, в которых будут транслироваться ролики и проводиться виртуальные экскурсии. В школе № 56 эти средства помогут продолжить работу над проектом «Школа функциональной грамотности», направленным на развитие читательских, математических, естественно-научных, информационных умений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пензенская «Молодая гвардия» призвала горожан сдавать макулатуру
Завтра в Пензе снова пройдет общегородская зарядка
В Пензе опять состоится Фестиваль плова
Мордовия вошла в четверку регионов-лидеров по росту объемов жилья
В Пролетарском районе Саранска невнимательный водитель устроил ДТП во дворе
Почтовые отделения в День России работать не будут
Пензенских врачей начали обеспечивать служебным жильем
В Сердобске разыскивают мужчину, напавшего и ограбившего пенсионерку
Валерий Лидин принял участие в заседании Президиума Парламентской Ассоциации Северо-Запада России
В 2020 году в Пензе пройдет Международный молодежный форум
Валерий Лидин представил Пензенскую область на Конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России
В 29 школах Пензенской области сделают капитальный ремонт
Портфель привлечения ВТБ в Пензе вырос до 20 миллиардов рублей
Владимир Волков снова поднялся в рейтинге губернаторов
Сдается коммерческая недвижимость в Спутнике
В приемном отделении Кузнецкой детской больницы завершился ремонт
Правительства Пензенской и Кемеровской областей договорились о сотрудничестве
Обладатель премии «МУЗ ТВ» выступит в Саранске перед матчем Россия-Сан-Марино