Три пензенских школы получат федеральные гранты

СЕГОДНЯ 15:06 2019-06-11T15:06:13+03:00

Каждому из образовательных учреждений будет выделено больше одного миллиона рублей

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Пензенские гимназия № 13 и школы № 27 и 56 получили гранты на реализацию инновационных проектов.

В гимназии эти средства пойдут на создание единой цифровой среды в школе. В школе № 27 создадут три лаборатории, в которых будут транслироваться ролики и проводиться виртуальные экскурсии. В школе № 56 эти средства помогут продолжить работу над проектом «Школа функциональной грамотности», направленным на развитие читательских, математических, естественно-научных, информационных умений.

ИСТОЧНИК KP.RU