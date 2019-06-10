2019-06-10T18:07:39+03:00
Общество

В Пензе опять состоится Фестиваль плова

Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Уже девять лет в Пензе проводится Благотворительный Саммит Плова, все вырученные средства от которого направляются на лечение подопечных БФ «Покров». В этом году средства пойдут на помощь Артему Семенникову.

25 регионов со всей России примут участие в благотворительном кулинарном поединке. 10 поваров будут соревноваться в искусстве приготовления настоящего плова. Вердикт кулинарного состязания вынесет жюри, в составе которого ожидаются известные люди нашего города.

Фестиваль будет проходить 12 июня с 10 до 14 часов в сквере «Копилка пословиц».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мордовия вошла в четверку регионов-лидеров по росту объемов жилья
В Пролетарском районе Саранска невнимательный водитель устроил ДТП во дворе
Почтовые отделения в День России работать не будут
Пензенских врачей начали обеспечивать служебным жильем
В Сердобске разыскивают мужчину, напавшего и ограбившего пенсионерку
Валерий Лидин принял участие в заседании Президиума Парламентской Ассоциации Северо-Запада России
В 2020 году в Пензе пройдет Международный молодежный форум
Валерий Лидин представил Пензенскую область на Конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России
В 29 школах Пензенской области сделают капитальный ремонт
Портфель привлечения ВТБ в Пензе вырос до 20 миллиардов рублей
Владимир Волков снова поднялся в рейтинге губернаторов
Сдается коммерческая недвижимость в Спутнике
В приемном отделении Кузнецкой детской больницы завершился ремонт
Правительства Пензенской и Кемеровской областей договорились о сотрудничестве
Обладатель премии «МУЗ ТВ» выступит в Саранске перед матчем Россия-Сан-Марино