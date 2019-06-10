В Пензе опять состоится Фестиваль плова
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Уже девять лет в Пензе проводится Благотворительный Саммит Плова, все вырученные средства от которого направляются на лечение подопечных БФ «Покров». В этом году средства пойдут на помощь Артему Семенникову.
25 регионов со всей России примут участие в благотворительном кулинарном поединке. 10 поваров будут соревноваться в искусстве приготовления настоящего плова. Вердикт кулинарного состязания вынесет жюри, в составе которого ожидаются известные люди нашего города.
Фестиваль будет проходить 12 июня с 10 до 14 часов в сквере «Копилка пословиц».
ИСТОЧНИК KP.RU