2019-06-10T17:37:31+03:00
Экономика

Мордовия вошла в четверку регионов-лидеров по росту объемов жилья

Такие данные предоставляют аналитики компании ЦИАН
Анна ЧЕРНАЯ
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За четыре месяца этого года объемы жилищного строительства в Мордовии выросли на девять процентов и составили 121 тысяч квадратных метров жилья, что позволило республике войти в четверку лучших регионов по этому показателю.

Как отмечают аналитики, в России строить жилья стали меньше: с января по май в стране возвели 19,6 миллионов квадратных метров жилья. Это на три процента меньше, чем за такой же период прошлого года. Самое большое падение зафиксировано в Санкт-Петербурге, Дагестане, Томской области, Крыму и Самарской области.

Однако в ряде регионов, наоборот, объемы строительства заметно растут. Самый большой прирост наблюдается в Москве, Брянской области, Карелии и Мордовии. Положительную динамику обеспечило главным образом активное возведение многоквартирных домов.

- К 2024 году объемы строительства жилья в Мордовии должны вырасти в полтора раза- до 500 тысяч квадратных метров в год. Такого в истории республики никогда не было. Это необходимо, чтобы выполнить задачу, которую поставил Президент России Владимир Путин. Важно, что таким образом мы сможем продолжить развитие нашего строительного комплекса в условиях, когда все большие стройки, связанные с чемпионатом мира по футболу, завершены, - уверен Глава Мордовии Владимир Волков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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