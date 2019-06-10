2019-06-10T15:04:46+03:00
Происшествия

В Пролетарском районе Саранска невнимательный водитель устроил ДТП во дворе

Авария и последующее бегство нарушителя с места происшествия попали в объектив камеры «Безопасного дома»
Анна ЧЕРНАЯ
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Житель Саранска, выйдя из дома, обнаружил сильную вмятину на капоте своего ВАЗа, который был припаркован во дворе дома на улице Пушкина. Мужчина обратился в компанию «Безопасный дом» с просьбой посмотреть видео с их камер – в надежде, что виновник ДТП попал в объектив.

Так и случилось: видеозапись, сделанная вечером накануне, демонстрирует, как некто в иномарке таранит автомобиль мужчины, сдавая задом. За действом наблюдают сразу несколько свидетелей, но это не смущает виновника ДТП – тот «дает по газам» и скрывается с места аварии.

Владелец пострадавшей машины намерен обратиться с доказательством в правоохранительные органы.

ДТП в Саранске на улице Пушкина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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