В Пролетарском районе Саранска невнимательный водитель устроил ДТП во дворе

СЕГОДНЯ 15:04 2019-06-10T15:04:46+03:00

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Житель Саранска, выйдя из дома, обнаружил сильную вмятину на капоте своего ВАЗа, который был припаркован во дворе дома на улице Пушкина. Мужчина обратился в компанию «Безопасный дом» с просьбой посмотреть видео с их камер – в надежде, что виновник ДТП попал в объектив.

Так и случилось: видеозапись, сделанная вечером накануне, демонстрирует, как некто в иномарке таранит автомобиль мужчины, сдавая задом. За действом наблюдают сразу несколько свидетелей, но это не смущает виновника ДТП – тот «дает по газам» и скрывается с места аварии.

Владелец пострадавшей машины намерен обратиться с доказательством в правоохранительные органы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="928" height="576" src="https://www.penza.kp.ru/video/embed/713945" frameborder="0"></iframe> ДТП в Саранске на улице Пушкина.

ИСТОЧНИК KP.RU