В Пролетарском районе Саранска невнимательный водитель устроил ДТП во дворе
Житель Саранска, выйдя из дома, обнаружил сильную вмятину на капоте своего ВАЗа, который был припаркован во дворе дома на улице Пушкина. Мужчина обратился в компанию «Безопасный дом» с просьбой посмотреть видео с их камер – в надежде, что виновник ДТП попал в объектив.
Так и случилось: видеозапись, сделанная вечером накануне, демонстрирует, как некто в иномарке таранит автомобиль мужчины, сдавая задом. За действом наблюдают сразу несколько свидетелей, но это не смущает виновника ДТП – тот «дает по газам» и скрывается с места аварии.
Владелец пострадавшей машины намерен обратиться с доказательством в правоохранительные органы.
ДТП в Саранске на улице Пушкина.
ИСТОЧНИК KP.RU