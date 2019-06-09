Пензенских врачей начали обеспечивать служебным жильем

СЕГОДНЯ 13:09 2019-06-09T13:09:28+03:00

На этой неделе обладателем двухкомнатной квартиры стал врач-рентгенолог Сердобской межрайонной больницы им. А.И. Настина Владимир Авдуевский.

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Ключи от собственного жилья врач получил из рук главы администрации района Александра Бедикина. Пока квартира находится в муниципальном жилищном фонде, но после 10 лет работы в учреждении специалист может оформить ее в собственность.

Напомним, что в конце прошлого года губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил обеспечивать служебным жильем кардиологов, неврологов, онкологов, устроившихся на работу в межрайонные центры в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU