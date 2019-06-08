В Сердобске разыскивают мужчину, напавшего и ограбившего пенсионерку

СЕГОДНЯ 17:02 2019-06-08T17:02:35+03:00

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Сердобский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Пензенской области выясняют обстоятельства нападения на местную жительницу 1951 года рождения.

Около полудня 4 июня потерпевшая проходила по лесопарковой зоне, ведущей от парка «Березовая роща» и городского кладбища к улице Комсомольской Сердобска. Ей встретился мужчина, который внезапно напал на женщину сзади, несколько раз ударил ее острым предметом в область шеи и головы, а после схватил ее сумку и убежал. Женщину обнаружили случайные прохожие и вызвали скорую медицинскую помощь. В настоящее время она госпитализирована и ей оказывается необходимая медицинская помощь.

Следователи разыскивают нападавшего. Приметы предполагаемого преступника: на вид 35-40 лет, худощавого телосложения, рост выше среднего, одет в синюю (или голубую) майку, возможно, штаны спортивные серого цвета. Информацию о преступнике можно сообщить по телефонам: 02 или 8(841-67) 5-04-07 или в Сердобский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Пензенской области по телефонам 8(841-67) 5-79-26, 8-965-638-82-77.

ИСТОЧНИК KP.RU