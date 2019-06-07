2019-06-07T18:53:18+03:00
Общество

Валерий Лидин принял участие в заседании Президиума Парламентской Ассоциации Северо-Запада России

Рабочий визит главы пензенского Заксобра проходит в рамках реализации соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между Парламентской Ассоциацией СЗР и Ассоциацией законодателей ПФО
Анна ЧЕРНАЯ
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6 июня в Законодательном Собрании Республики Карелия состоялось 47-е заседание Президиума Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, в котором принял участие Председатель Законодательного Собрания Пензенской области, Координатор Ассоциации законодателей Поволжья России Валерий Лидин.

Участники встречи обсудили работу по совершенствованию нормативно-правовой базы субъектов РФ, реализацию решений совещательных органов законодателей. Участники заседания ознакомились с результатами проведения семинара-совещания по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации законодательных органов государственной власти субъектов России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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