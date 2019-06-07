Валерий Лидин принял участие в заседании Президиума Парламентской Ассоциации Северо-Запада России
6 июня в Законодательном Собрании Республики Карелия состоялось 47-е заседание Президиума Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, в котором принял участие Председатель Законодательного Собрания Пензенской области, Координатор Ассоциации законодателей Поволжья России Валерий Лидин.
Участники встречи обсудили работу по совершенствованию нормативно-правовой базы субъектов РФ, реализацию решений совещательных органов законодателей. Участники заседания ознакомились с результатами проведения семинара-совещания по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации законодательных органов государственной власти субъектов России.
ИСТОЧНИК KP.RU