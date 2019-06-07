2019-06-07T18:42:47+03:00
Общество

В 2020 году в Пензе пройдет Международный молодежный форум

Договоренность о его проведении была достигнута во время Петербургского экономического форума
Анна ЧЕРНАЯ
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Правительство Пензенской области, Союз машиностроителей России, Лига содействия оборонным предприятиям и Федеральное агентство по делам совместными усилиями проведут в июле 2020 года Международный молодежный форум «Инженеры будущего».

Подписи под документом поставили председатель Союза машиностроителей России Сергей Чемезов, президент Лиги содействия оборонным предприятиям Владимир Гутенев, глава Росмолодежи Александр Бугаев и губернатор региона Иван Белозерцев.

- Я уверен, что наша совместная работа над инвестициями в будущее Пензенской области и России даст хороший эффект, - отметил Иван Белозерцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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