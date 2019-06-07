Валерий Лидин представил Пензенскую область на Конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России

СЕГОДНЯ 14:35 2019-06-07T14:35:57+03:00

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В своей речи спикер регионального парламента рассказал об успехах таких предприятий как «Станкомашстрой», «МедИнж», «Дамате», «Маяк». Особое внимание в докладе Валерий Лидин обратил на совершенствование регионального законодательства в вопросах инвестиционной политики.

- В рамках Закона «Об инвестициях и государственно-частном партнерстве в Пензенской области» было заключено семнадцать инвестиционных соглашений на предоставление налоговых льгот крупным инвесторам, – отметил Председатель Законодательного Собрания Пензенской области.

В ходе Конференции Валерий Лидин ознакомился с работой предприятия «MB Barbell», которое выпускает спортивное оборудование – «тренажеры Маркелова», а также специализированные тренажеры для людей с ограниченными возможностями. После чего состоялся рабочий визит на одно из рыбных хозяйств Республики Карелия по выращиванию форели.

ИСТОЧНИК KP.RU