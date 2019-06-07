В 29 школах Пензенской области сделают капитальный ремонт

СЕГОДНЯ 13:47 2019-06-07T14:34:25+03:00

В некоторых учреждениях к работам уже приступили. Фото: Министерство образования Пензенской области

В 19-ти из них к работам уже приступили

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29 школ Пензенской области вошли в число участников программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг». На их капитальный ремонт направят более 140 миллионов рублей.

Контракты на проведение работ заключены уже в отношении учреждений из 23 районов области. В 19 школах приступили к выполнению работ. В учреждениях отремонтируют крыши и фасады, заменят окна, отремонтируют коммуникации.

ИСТОЧНИК KP.RU