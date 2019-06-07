Портфель привлечения ВТБ в Пензе вырос до 20 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 12:00 2019-06-07T12:00:47+03:00

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Портфель привлеченных средств объединенного бизнеса ВТБ в Пензенской области на 1 апреля приблизился к отметке в 20 млрд рублей, увеличившись с начала года почти на 6%.

Розничный кредитный портфель с начала года увеличился на 5% и достиг 13,2 млрд рублей. Наибольшую часть занимают кредиты наличными – 6,6 млрд рублей. Ипотечный портфель на отчетную дату составил 5,4 млрд рублей.

Всего в первом квартале 2019 года банк ВТБ в Пензенской области предоставил жителям региона займов на сумму более 1,7 млрд рублей, на четверть увеличив результат за аналогичный период прошлого года. Лидером по динамике роста стала ипотека – с начала года было выдано 550 млн рублей жилищных кредитов. Это на 37,5% больше, чем годом ранее. Активно росли также показатели по кредитованию наличными – здесь объем продаж по сравнению с январем-мартом 2018 года увеличился на 24% – до 1,1 млрд рублей.

У жителей Пензенской области также отмечается повышение спроса и на сберегательные продукты банка. Портфель привлеченных средств частных клиентов на 1 апреля составил 10,8 млрд рублей (рост с начала года на 5%). За отчетный период банк привлек более 610 млн рублей средств граждан, что на 30% превышает результат первых трех месяцев прошлого года.

Портфель привлеченных средств юрлиц на отчетную дату составил 9,1 млрд рублей, увеличившись с начала года на 7%.

В сегменте малого и среднего бизнеса количество клиентов увеличилось на 4%, приблизившись к отметке в 3 000. Кроме того, в первом квартале ВТБ в регионе привлек более 3,6 тысяч клиентов, получающих ежемесячные зачисления на счет. Портфель зарплатных карт достиг 55 тысяч штук.

«ВТБ является универсальным банком, и одной из своих ключевых задач мы видим совершенствование продуктов и сервисов для всех категорий клиентов. В текущем году мы продолжили развивать отношения с крупными областными компаниями, а также с динамично развивающимся сегментом МСБ. Большое внимание сосредоточено на работе с частными клиентами. Здесь акцент сделан, прежде всего, на ипотечное кредитование, где, несмотря на высокую конкуренцию, мы отмечаем уверенный рост», – прокомментировал управляющий ВТБ в Пензенской области Денис Педай.

ИСТОЧНИК KP.RU