2019-06-06T22:17:12+03:00
Общество

Владимир Волков снова поднялся в рейтинге губернаторов

Впервые глава Мордовии занял седьмую строчку в списке
Анна ЧЕРНАЯ
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Агентство политических и экономических коммуникаций опубликовало ежемесячный рейтинг влияния глав российских регионов. По итогам мая Владимир Волков впервые занял седьмое место, улучшив свои позиции на два пункта в группе руководителей с очень сильным влиянием. Как отмечает генеральный директор АПЭК Дмитрий Орлов, позиции Главы РМ укрепились после позитивной оценки ситуации в Мордовии Владимиром Путиным.

На медиафоруме ОНФ в Сочи Президент страны подчеркнул, что с Мордовии во многом можно брать пример. По его словам, он получил настоящее удовольствие, когда побывал здесь прошлый раз. Кроме того, лидер государства отметил красоту и богатые традиции нашей республики.

Вторым фактором, который назвали аналитики агентства, стала серия встреч Владимира Волкова с представителями бизнеса. В том числе с президентом ВТБ Андреем Костиным. На переговорах обсуждалось участие банка в финансировании крупных инвестиционных проектов республики в сфере оптоволоконной оптики, светотехники, металлургии и переработки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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