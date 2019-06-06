2019-06-06T21:02:39+03:00
Здоровье

В приемном отделении Кузнецкой детской больницы завершился ремонт

Анна ЧЕРНАЯ
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В приемно-диагностическом отделении Кузнецкой межрайонной детской больницы завершился капитальный ремонт.

- Все работы выполнялись за счет средств областного бюджета. В рамках государственной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области» нам было выделено более пяти миллионов рублей, - поясняет главный врач Кузнецкой межрайонной детской больницы Галина Дерябина.

Благодаря ремонту появилась возможность оборудовать приемно-диагностическое отделение противошоковой палатой, отдельным «мельцеровским» боксом, кабинетами приёма врача педиатра и детского хирурга. Улучшены условия для клинико-диагностической лаборатории экстренной службы, созданы отдельные большие кабинеты для проведения ультразвукового и функциональных исследований, а также для оказания неотложной помощи и травмпункт.

Также в ходе ремонта выполнены общестроительные работы, проведён частичный ремонт систем водоснабжения и водоотведения, электро - и теплоснабжения, видеонаблюдения, системы автоматической пожарной сигнализации, голосового сообщения и аварийного освещения. Оборудован санитарный узел, предназначенный для маломобильных групп.

ИСТОЧНИК KP.RU

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