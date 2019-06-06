Правительства Пензенской и Кемеровской областей договорились о сотрудничестве

СЕГОДНЯ 20:41 2019-06-06T21:03:10+03:00

Соответствующее соглашение было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума

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Сегодня состоялась встреча Ивана Белозерцева и губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. Главы регионов подписали соглашение и договорились о сотрудничестве.

Иван Белозерцев и Сергей Цивилев обсудили возможную организацию бизнес-миссий с целью расширения рынков сбыта пензенских и кемеровских компаний.

- Считаем перспективным развитие сотрудничества в различных сферах, - отметил губернатор Пензенской области. - Уверен, что расширение двусторонних связей послужит интересам жителей наших регионов, будет способствовать развитию наших регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU