Правительства Пензенской и Кемеровской областей договорились о сотрудничестве
Соответствующее соглашение было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума
Изменить размер текста:
Сегодня состоялась встреча Ивана Белозерцева и губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. Главы регионов подписали соглашение и договорились о сотрудничестве.
Иван Белозерцев и Сергей Цивилев обсудили возможную организацию бизнес-миссий с целью расширения рынков сбыта пензенских и кемеровских компаний.
- Считаем перспективным развитие сотрудничества в различных сферах, - отметил губернатор Пензенской области. - Уверен, что расширение двусторонних связей послужит интересам жителей наших регионов, будет способствовать развитию наших регионов.
ИСТОЧНИК KP.RU