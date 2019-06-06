2019-06-06T20:01:01+03:00
Звезды

Обладатель премии «МУЗ ТВ» выступит в Саранске перед матчем Россия-Сан-Марино

Помимо этого, гостей ждет еще много интересного
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Обладатель премии «Муз ТВ» в номинации «Прорыв года» молодежная группа RASA, автор хитов «Под фонарем» и «Dior», разогреет болельщиков 8 июня перед отборочным матчем Евро-2020 Россия - Сан-Марино.

Напомним, что в преддверии матча Российский футбольный союз при поддержке Правительства Республики Мордовия готовит масштабную развлекательную программу.

Начиная с 16:00, на площади стадиона «Мордовия Арена» болельщики смогут окунуться в атмосферу государства-крепости Сан-Марино и повстречаться со средневековыми рыцарями, попробовать свои навыки в гончарном искусстве, стрельбе из лука и чеканке монет, потанцевать под звуки старинных музыкальных инструментов и отведать настоящую аппенинскую кухню.

Кроме того, болельщиков ждут серия поединков с экс-футболистами национальной сборной Андреем Тихоновым, Дмитрием Хлестовым и Русланом Пименовым, тест на скорость реакции и точность удара, панна-футбол и текбол, бесплатные аквагрим и барбер-шоп, розыгрыш призов и музыкальная программа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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