В Инсарском районе Мордовии при пожаре погибла 79-летняя пенсионерка

СЕГОДНЯ 17:11 2019-06-05T17:11:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера вечером в селе Сиалевская Пятина произошел пожар. На место выехали сотрудники пожарно-спасательной части №15. К моменту их прибытия пламя успело охватить весь дом, принадлежавший женщине 1937 года рождения. В ходе разбора завалов спасатели обнаружили труп хозяйки дома.

О погибшей отзывались положительно, жалоб в администрацию не поступало, не смотря на значительный возраст, была самостоятельна и обходилась без посторонней помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU