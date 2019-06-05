2019-06-05T17:11:04+03:00
Происшествия

В Инсарском районе Мордовии при пожаре погибла 79-летняя пенсионерка

Причина ЧП устанавливается
Анна ЧЕРНАЯ
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Вчера вечером в селе Сиалевская Пятина произошел пожар. На место выехали сотрудники пожарно-спасательной части №15. К моменту их прибытия пламя успело охватить весь дом, принадлежавший женщине 1937 года рождения. В ходе разбора завалов спасатели обнаружили труп хозяйки дома.

О погибшей отзывались положительно, жалоб в администрацию не поступало, не смотря на значительный возраст, была самостоятельна и обходилась без посторонней помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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