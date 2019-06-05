Виктор Кувайцев: «Нужно закрепить за детскими площадками ответственного за их содержание»

СЕГОДНЯ 15:36 2019-06-05T15:36:18+03:00

Обслуживание и ремонт «игровых городков» обсудили сегодня на аппаратном совещании в городской мэрии

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Мониторинг детских площадок на территории Пензы показал, что 750 из них находятся в хорошем состоянии.

- Однако 111 нуждаются в ремонте, - отметил начальник Управления ЖКХ города Александр Утин.

После оглашения отчета мониторинга глава ведомства предложил передать установленное на площадках оборудование в муниципальную казну, а затем - в безвозмездное пользование управляющим компаниям. Это позволит «закрепить» за объектами ответственных за их обслуживание.

Мэр Виктор Кувайцев попросил подчиненных увеличить темпы работ:

- Площадки нужно привести в порядок уже сейчас, - отметил глава администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU