Сотрудники пензенской библиотеки имени Лермонтова участвуют в пятом книжном фестивале «Красная площадь»
В Москве проходит Всероссийский книжный фестиваль «Красная площадь», в котором принимают участие 327 издателей и 134 автора из 53 регионов страны. Программа очень насыщенная и включает в себя 750 событий. Для гостей фестиваля на продажу выставили почти 100 000 книг.
От Пензенской области на мероприятии присутствуют сотрудники областной Библиотеки имени Лермонтова, которые презентовали посетителям книги местных авторов: антологию «Душою, кистью и пером» члена Союза писателей России Ларисы Яшиной, православные издания региональной Епархии, сборники стихов, литературный журнал «Сура» и многое другое.
Также в рамках фестиваля состоялась презентация книги ученого секретаря Пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова, кандидата исторических наук Дмитрия Мурашова «Михаил Загоскин: знакомый незнакомец».
- В моей книге раскрываются неожиданные стороны биографии Загоскина, раскрываются загадки его творчества, - отметил автор.
ИСТОЧНИК KP.RU