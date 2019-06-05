Сотрудники пензенской библиотеки имени Лермонтова участвуют в пятом книжном фестивале «Красная площадь»

СЕГОДНЯ 15:09 2019-06-05T15:09:52+03:00

Мероприятие стартовало в первый день лет и завершится завтра

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В Москве проходит Всероссийский книжный фестиваль «Красная площадь», в котором принимают участие 327 издателей и 134 автора из 53 регионов страны. Программа очень насыщенная и включает в себя 750 событий. Для гостей фестиваля на продажу выставили почти 100 000 книг.

От Пензенской области на мероприятии присутствуют сотрудники областной Библиотеки имени Лермонтова, которые презентовали посетителям книги местных авторов: антологию «Душою, кистью и пером» члена Союза писателей России Ларисы Яшиной, православные издания региональной Епархии, сборники стихов, литературный журнал «Сура» и многое другое.

Также в рамках фестиваля состоялась презентация книги ученого секретаря Пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова, кандидата исторических наук Дмитрия Мурашова «Михаил Загоскин: знакомый незнакомец».

- В моей книге раскрываются неожиданные стороны биографии Загоскина, раскрываются загадки его творчества, - отметил автор.

ИСТОЧНИК KP.RU