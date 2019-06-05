Долг потребителей электроэнергии перед ООО «ТНС энерго Пенза» составил более 1,6 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 13:52 2019-06-05T13:52:53+03:00

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Потребители Пензенской области наращивают задолженность за потребленный ресурс перед гарантирующим поставщиком электроэнергии ООО «ТНС энерго Пенза».

С начала 2019 года общая сумма задолженности всех потребителей региона увеличилась на 7,7% с 1,541 до 1,659 миллиарда рублей.

Обращаем внимание на то, что несоблюдение условий договора энергоснабжения, нарушение платежной дисциплины и наращивание многомиллионных долгов характерно для всех основных категорий потребителей. Наибольшую задолженность перед ООО «ТНС энерго Пенза» имеют следующие организации и предприятия:

· исполнители коммунальных услуг – 190,44 млн рублей, в том числе:

МУП «Жилищно-социального и коммунального хозяйства» - 13,93 млн руб.,

ООО «УК «Комфорт-Девелопмент» - 10,08 млн руб.,

ООО «УК «ЛЕВ» - 10,08 млн руб.;

· теплоснабжающие организации – 178,82 млн рублей, в том числе:

МКП «Теплоснабжение г. Пензы» - 95,36 млн руб.,

АО «Пензтеплоснабжение» - 28,93 млн руб.,

АО «ГУ ЖКХ» - 18,55 млн руб.;

· водоканалы – 125,18 млн рублей, в том числе:

АО «ГУ ЖКХ» - 12,17 млн руб.,

МКП «Горводоканал» (г. Никольск) - 9,4 млн руб.,

ООО «Спектр» (г. Н.Ломов) – 7,7 млн руб.;

· бюджетные организации – 145,38 млн рублей, в том числе:

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России – 49,02 млн руб.,

ФБУ «ФУ БХУХО» - 32,61 млн руб.;

· прочие потребители – 691,17 млн рублей, в том числе:

АО «Областной тепличный комплекс» (г. Н.Ломов) – 25,89 млн руб.,

МУП «Пассажирские перевозки г. Пензы» - 5,7 млн руб.;

ООО «Пензенская строительная компания» - 4,9 млн руб.

Значительная сумма задолженности накоплена и жителями региона, за неплательщиками – физическими лицами числится долг за электричество в размере 327,96 млн рублей.

Необходимо отметить, что нарушение потребителями условий договоров энергоснабжения в виде неоплаты ресурса несет крайне негативные последствия не только для самих клиентов. Недостаточность финансовых средств у энергосбытовой компании для выполнения своих обязательств перед оптовым рынком и сетевыми организациями создает угрозу устойчивости энергетической сферы и экономики Пензенской области в целом.

ООО «ТНС энерго Пенза» призывает всех потребителей в кратчайшие сроки погасить задолженность, а также своевременно и в полном размере вносить плату за электроэнергию.

ИСТОЧНИК KP.RU