Успешный переход Мордовии на цифровое вещание отметили на федеральном уровне

СЕГОДНЯ 17:39 2019-06-04T17:39:07+03:00

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В адрес Главы Мордовии Владимира Волкова поступило благодарственное письмо от генерального директора ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» Андрея Романченко. В тексте письма, в частности, говорится:

«Выражаю глубокую признательность Вам и правительству Республики Мордовия за образцовую организацию мероприятий по подготовке к отключению аналогового вещания федеральных телеканалов в регионе. Широкая информационно-разъяснительная кампания, своевременное решение вопросов адресной помощи социально-незащищенным слоям населения, масштабная мобилизация волонтеров для помощи телезрителям в подключении приемного оборудования стали существенным вкладом правительства Республики Мордовия в переход на цифровое эфирное телевидение».

ИСТОЧНИК KP.RU