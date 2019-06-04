Успешный переход Мордовии на цифровое вещание отметили на федеральном уровне
В адрес Главы Мордовии Владимира Волкова поступило благодарственное письмо от генерального директора ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» Андрея Романченко. В тексте письма, в частности, говорится:
«Выражаю глубокую признательность Вам и правительству Республики Мордовия за образцовую организацию мероприятий по подготовке к отключению аналогового вещания федеральных телеканалов в регионе. Широкая информационно-разъяснительная кампания, своевременное решение вопросов адресной помощи социально-незащищенным слоям населения, масштабная мобилизация волонтеров для помощи телезрителям в подключении приемного оборудования стали существенным вкладом правительства Республики Мордовия в переход на цифровое эфирное телевидение».
ИСТОЧНИК KP.RU