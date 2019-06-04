Житель Пензенской области нашел в личных вещах гранату

СЕГОДНЯ 17:35 2019-06-04T17:35:31+03:00

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В отделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по Нижнеломовскому району обратился мужчина. Гражданин рассказал, что, разбирая личные вещи, нашел предмет, внешне напоминающий гранату.

Прибывшие на место сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН регионального управления Росгвардии обследовали подозрительную находку и установили, что перед ними корпус ручной гранаты без запала, который не представляет угрозы для окружающих.

Боеприпас направлен на исследование в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Пензенской области.

ИСТОЧНИК KP.RU