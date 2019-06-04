Пензу посетили чиновники из Ульяновска
С целью укрепления сотрудничества Пензу посетили глава Ульяновска Сергей Панчин, председатель Ульяновской городской Думы Илья Ножечкин, руководители учреждений и ведомств сферы жилищно-коммунального хозяйства, экономики и инвестиций, строительства, социальной политики, культуры, образования, спорта и других направлений.
Гостей в ходе встречи приветствовал глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.
- Город наш меняется, восстанавливаются святыни, строятся школы, детские сады. Наряду с развитием промышленности, увеличением рабочих мест, делаем все, чтобы вернуть Пензе звание самого зеленого города в Поволжье.
Он напомнил, что не так давно находился в Ульяновске с рабочим визитом, где также обратил внимание на активную деятельность сотрудников муниципалитета. В свою очередь Сергей Панчин выразил благодарность за прием и подчеркнул значимость совместной работы, обмена опытом.
- Вы помните лозунг нашего великого земляка: «Учиться, учиться и еще раз учиться!», - обозначил он цель визита делегации. - Думаю, моя команда, которую я возглавляю, почерпнет много нового, хорошего. Потому что вы являетесь лидерами в местном самоуправлении.
В завершение встречи стороны обменялись сувенирами. Гости региона примут участие в работе тематических секций, а также посетят ряд объектов по отраслевым направлениям.
ИСТОЧНИК KP.RU