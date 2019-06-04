2019-06-04T16:38:36+03:00
Экономика

На площадке Петербургского международного экономического форума установили стенд Пензенской области

Масштабное мероприятие стартует уже завтра
Анна ЧЕРНАЯ
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5 июня в Санкт-Петербурге начнет работу ПМЭФ – многодневное мероприятие, участниками которого становятся инвесторы, предприниматели, главы регионов. Традиционно, делегацию от Пензенской области возглавил губернатор Иван Белозерцев.

В рамках форума глава региона проведет более 20 деловых встреч и переговоров со стратегическими партнерами Пензенской области.

Также в планах – подписание соглашений о сотрудничестве с Харбинской электрической корпорацией, правительствами Московской, Кемеровской областей и Севастополя, компаниями «Новапорт» и «Моторные технологии», госкорпорациями «Роскосмос» и «Ростех».

ИСТОЧНИК KP.RU

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