На площадке Петербургского международного экономического форума установили стенд Пензенской области

СЕГОДНЯ 16:38 2019-06-04T16:38:36+03:00

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5 июня в Санкт-Петербурге начнет работу ПМЭФ – многодневное мероприятие, участниками которого становятся инвесторы, предприниматели, главы регионов. Традиционно, делегацию от Пензенской области возглавил губернатор Иван Белозерцев.

В рамках форума глава региона проведет более 20 деловых встреч и переговоров со стратегическими партнерами Пензенской области.

Также в планах – подписание соглашений о сотрудничестве с Харбинской электрической корпорацией, правительствами Московской, Кемеровской областей и Севастополя, компаниями «Новапорт» и «Моторные технологии», госкорпорациями «Роскосмос» и «Ростех».

ИСТОЧНИК KP.RU