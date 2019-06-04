Самый массовый ЕГЭ прошел в Пензенской области без нарушений
Единый государственный экзамен по русскому языку в Пензенской области прошел в штатном режиме. В понедельник за парты сели 5 346 выпускников: 5273 участника сдавали ЕГЭ, 109 - ГВЭ. Для прохождения минимального порога участнику необходимо набрать не менее 24 баллов, а для поступления в вуз - 36 баллов.
- У нас в школе прекрасный учитель русского языка. Кроме самостоятельной подготовки, я посещала и школьный факультатив, поэтому к экзамену я готова. А прошедший пробный ЕГЭ помог понять атмосферу экзамена, - отметила участница экзамена Татьяна.
В Пензенской области работали 40 пунктов сдачи ЕГЭ.
- Наша задача - обеспечить проведение и объективность оценки участников итоговой аттестации, - отметил министр образования области Александр Воронков. - Вся техника перед началом экзамена была проверена, на случай выхода из строя имелись запасные комплекты оборудования. Проблем с печатью контрольно-измерительных материалов и сканированием бланков ответов не выявлено. Отключений электроэнергии, перебоев с обеспечением сети Интернет на территории региона также не было.
Напоминаем, что основной период ЕГЭ проходит с 27 мая по 1 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU