2019-06-04T16:17:12+03:00
Общество

Самый массовый ЕГЭ прошел в Пензенской области без нарушений

Свои результат выпускники узнают не позднее 20 июня
Алиса НЕВСКАЯ
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Для прохождения минимального порога участнику необходимо набрать не менее 24 баллов.Для прохождения минимального порога участнику необходимо набрать не менее 24 баллов.Фото: Министерство образования Пензенской области
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Единый государственный экзамен по русскому языку в Пензенской области прошел в штатном режиме. В понедельник за парты сели 5 346 выпускников: 5273 участника сдавали ЕГЭ, 109 - ГВЭ. Для прохождения минимального порога участнику необходимо набрать не менее 24 баллов, а для поступления в вуз - 36 баллов.

- У нас в школе прекрасный учитель русского языка. Кроме самостоятельной подготовки, я посещала и школьный факультатив, поэтому к экзамену я готова. А прошедший пробный ЕГЭ помог понять атмосферу экзамена, - отметила участница экзамена Татьяна.

В Пензенской области работали 40 пунктов сдачи ЕГЭ.

- Наша задача - обеспечить проведение и объективность оценки участников итоговой аттестации, - отметил министр образования области Александр Воронков. - Вся техника перед началом экзамена была проверена, на случай выхода из строя имелись запасные комплекты оборудования. Проблем с печатью контрольно-измерительных материалов и сканированием бланков ответов не выявлено. Отключений электроэнергии, перебоев с обеспечением сети Интернет на территории региона также не было.

Напоминаем, что основной период ЕГЭ проходит с 27 мая по 1 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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