В Пензе состоялся макрорегиональный этап Почтовой спартакиады

3 Июнь 17:49 2019-06-03T17:49:05+03:00

Соревнования проходили в течение двух дней

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Участие в состязаниях приняли более 120 сотрудников «Почты России», которые демонстрировали свои навыки в мини-футболе, волейболе, настольном теннисе, стритболе, беге на 100 метров, 400 метров, 1000 метров, 3000 метров, беге эстафете, гиревом спорте, мультиспорте (комплекс упражнений ГТО) и шахматах. Соревнования по плаванию проводились в командном и индивидуальном зачетах.

С приветственным словом выступил заместитель директора Макрорегиона Волга 2 Александр Плотников. Александр Николаевич поблагодарил организаторов за теплый прием, а также обратился к спортсменам:

- От всей души хочу пожелать всем вам успехов. Желаю всем упорной спортивной борьбы и пусть победит сильнейший!

В каждом из видов спорта были определены победители, которые получили памятные медали и дипломы. Победители макрорегиональных соревнований примут участие во Всероссийском этапе

ИСТОЧНИК KP.RU