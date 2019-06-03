Пензенские спортсмены привезли медали с Всероссийских соревнований по киокусинкай
В минувшие выходные в Москве состоялись Всероссийские соревнования по киокусинкай среди мужчин и женщин.
В турнире принимали участие лучшие спортсмены всероссийских стилевых организаций, входящих в состав Ассоциации Киокусинкай России.
Спортивный клуб карате Кекусинкай «ЭДО» представляли известные спортсмены Пензенской области мастер спорта международного класса Дмитрий Родичкин и мастера спорта России Эльдар Исмаилзаде, Александр Грачев и Никита Безматерных.
Победителем Всероссийских соревнований в весовой категории мужчины до 80 килограмм стал Эльдар Исмаилзаде (тренеры Владимир Сычин, Константин Митрофанов), тем самым отобравшись в состав сборной команды Ассоциации Киокусинкай России на Чемпионат Мира, который пройдет в декабре в Казахстане.
В весовой категории мужчины до 95 кг Александр Грачев (тренеры Владимир Сычин, Дмитрий Родичкин) уступил во втором бою Чемпиону мира и победителю этого турнира Виталию Ишахнели, завоевав бронзовую медаль.
ИСТОЧНИК KP.RU