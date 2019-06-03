Пензенские спортсмены привезли медали с Всероссийских соревнований по киокусинкай

3 Июнь 17:39 2019-06-03T17:39:57+03:00

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В минувшие выходные в Москве состоялись Всероссийские соревнования по киокусинкай среди мужчин и женщин.

В турнире принимали участие лучшие спортсмены всероссийских стилевых организаций, входящих в состав Ассоциации Киокусинкай России.

Спортивный клуб карате Кекусинкай «ЭДО» представляли известные спортсмены Пензенской области мастер спорта международного класса Дмитрий Родичкин и мастера спорта России Эльдар Исмаилзаде, Александр Грачев и Никита Безматерных.

Победителем Всероссийских соревнований в весовой категории мужчины до 80 килограмм стал Эльдар Исмаилзаде (тренеры Владимир Сычин, Константин Митрофанов), тем самым отобравшись в состав сборной команды Ассоциации Киокусинкай России на Чемпионат Мира, который пройдет в декабре в Казахстане.

В весовой категории мужчины до 95 кг Александр Грачев (тренеры Владимир Сычин, Дмитрий Родичкин) уступил во втором бою Чемпиону мира и победителю этого турнира Виталию Ишахнели, завоевав бронзовую медаль.

ИСТОЧНИК KP.RU