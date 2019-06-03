Пензенских пациентов будут различать по браслетам

3 Июнь 17:11 2019-06-03T17:11:22+03:00

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Пензенским медикам облегчат идентификацию пациентов: теперь при поступлении больного в учреждения ему будут выдавать браслет определенного цвета. Например, красный - если гражданин имеет проблемы с равновесием и может упасть при самостоятельном передвижении, желтый - при наличии у него аллергий на лекарства. Браслеты одноразовые, но изготавливаются из прочного и легкого материала, легки и комфортны в носке.

- Чтобы оказать пациенту качественную медицинскую помощь, обеспечить его безопасность, врачу необходима точная информация о состоянии его здоровья. Браслет поможет грамотно и быстро идентифицировать человека, которому нужна медицинская помощь, - отмечает главный врач ГБУЗ «Клиническая больница № 6 имени Г.А. Захарьина» Дмитрий Зиновьев.

Пока проект запущен только в одном областном учреждении, но в будущем планируется его внедрение и в другие организации.

ИСТОЧНИК KP.RU