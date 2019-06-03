Владимир Волков: «Мы продолжим благоустраивать Саранск»

3 Июнь 17:00 2019-06-03T17:11:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В 2015 году к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне в столице республики заложили новый парк – первый, построенный на Химмаше по программе «Формирование современной городской среды в городском округе Саранск».

В конце прошлой недели, в преддверии Дня защиты детей, состоялось торжественное открытие нового места отдыха горожан и гостей столицы региона. Владимир Волков вручил юным жителям Октябрьского района символический ключ.

- Мы заботимся о благополучии наших горожан, особенно юных, поскольку дети - это наше будущее, - отметил глава региона. - Мы продолжим благоустраивать Саранск и сделаем все, чтобы жители могли отдыхать и проводить свободное время с комфортом. Мы планируем построить парк на улице Татьяны Бибиной, еще один - в новом микрорайоне близ Ремзавода. Также обновится бульвар Братьев Веденяпиных в Северо-западной части города».

Площадь нового парка впечатляет - более 20 тысяч квадратных метров. На обширной территории нашлось место и сцене, и спортивным и игровым площадкам, и даже большому фонтану с подсветкой. Украшают новый парк саженцы и кусты липы, ивы, рябины, тополя, клена, туи, смородины, лапчатки, спиреи, можжевельника и других растений.

ИСТОЧНИК KP.RU