Мэр Саранска провел личный прием граждан

3 Июнь 14:31 2019-06-03T14:31:23+03:00

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31 мая Петр Тултаев провел личный прием граждан. Жалобы и просьбы горожан обсудили в понедельник на планерке в городской администрации.

- Меня огорчает ситуация, связанная с деятельностью индивидуальных предпринимателей. Они создают рабочие места, но сотрудники отдельных департаментов начинают чинить препятствия в их деятельности. Я в очередной раз убеждаюсь, что встречи с предпринимателями нужно проводить как можно чаще, в том числе и выездные. Вместо того, чтобы писать друг другу служебные записки, поднимите трубку телефона и обговорите все. Еще раз подчеркиваю: вы обязаны решать вопросы.

Глава Саранска также высказался об итогах субботнего обхода города:

- Мы побывали в местах отдыха. У меня возникает вопрос: неужели индивидуальные предприниматели не хотят работать на водоемах, хотя бы в субботу и воскресенье. Да, на Луховском водоеме есть точка по продаже кваса, но если индивидуальный предприниматель выставляется, то качество продукции и обслуживание должны быть хорошими. А не таким, как там. Торговое место должно быть оформлено так же, как в городе, - отметил мэр.

ИСТОЧНИК KP.RU