2019-06-03T14:59:48+03:00
Общество

Для пензенских мам с колясками обустроят удобный подъем к Соборной площади

Соответствующее поручение дал глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев
Анна ЧЕРНАЯ
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В Пензе завершается благоустройство Соборной площади. В настоящее время здесь монтируются столбы для освещения и укладывается гранитная плитка.

Мэр Виктор Кувайцев поручил сделать удобный подъем к площади для всех категорий населения - в том числе, и для людей с ограниченными возможностями и родителей с колясками. Это подразумевает возведения пандуса с улицы Московской и плавный переход с улицы Советской.

- Надо идти по пути формирования городской среды, одинаково комфортной и доступной для всех групп населения, - отметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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