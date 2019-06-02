Для пензенских мам с колясками обустроят удобный подъем к Соборной площади
Соответствующее поручение дал глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев
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В Пензе завершается благоустройство Соборной площади. В настоящее время здесь монтируются столбы для освещения и укладывается гранитная плитка.
Мэр Виктор Кувайцев поручил сделать удобный подъем к площади для всех категорий населения - в том числе, и для людей с ограниченными возможностями и родителей с колясками. Это подразумевает возведения пандуса с улицы Московской и плавный переход с улицы Советской.
- Надо идти по пути формирования городской среды, одинаково комфортной и доступной для всех групп населения, - отметил он.
ИСТОЧНИК KP.RU