Пензенское СУ СК подготовил ролик о Герое России Марине Плотниковой

Ролик СУ СК о Марине Плотниковой.В преддверии Международного дня защиты детей Следственный комитет России представляет специальный проект о юных героях В Международный день защиты детей важно задуматься, как оградить несовершеннолетних от различных бед противоправных деяний взрослых, чрезвычайных ситуаций на дорогах, неприятностей в общественных местах и других происшествий. Но есть и дети, которые уже в своем юном возрасте оказались способными на взрослые поступки. В экстремальных ситуациях они проявили волевой характер. Несмотря на юный возраст, они спасли людей, иногда даже ценой собственной жизни. В преддверии Международного дня защиты детей мы расскажем об ответственных ребятах, совершивших самоотверженные и героические поступки.