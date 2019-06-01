Пензенское СУ СК подготовил ролик о Герое России Марине Плотниковой
Ролик СУ СК о Марине Плотниковой.В преддверии Международного дня защиты детей Следственный комитет России представляет специальный проект о юных героях В Международный день защиты детей важно задуматься, как оградить несовершеннолетних от различных бед противоправных деяний взрослых, чрезвычайных ситуаций на дорогах, неприятностей в общественных местах и других происшествий. Но есть и дети, которые уже в своем юном возрасте оказались способными на взрослые поступки. В экстремальных ситуациях они проявили волевой характер. Несмотря на юный возраст, они спасли людей, иногда даже ценой собственной жизни. В преддверии Международного дня защиты детей мы расскажем об ответственных ребятах, совершивших самоотверженные и героические поступки.
Накануне Дня защиты детей СУ СК по Пензенской области приняло участие в проекте Следственного комитета Российской Федерации «Юные герои», подготовив видеоролик о Герое России Марине Плотниковой.
30 июня 1991 года в селе Зубрилово Тамалинского района 17-летняя Марина Плотникова ценой собственной жизни спасла трех девочек, тонувших в реке Хопёр.
Указом Президента Российской Федерации от 25 августа 1992 года №925 «за мужество и героизм, проявленные при спасении троих тонувших детей» девушке посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. Она стала первой женщиной в России, удостоенной этого звания (до неё звание было присвоено только трем летчикам и двум космонавтам) и самым молодым Героем России.
ИСТОЧНИК KP.RU