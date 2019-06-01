2019-06-01T21:27:35+03:00
Общество

Пензенское СУ СК подготовил ролик о Герое России Марине Плотниковой

В 1991 году девушка ценой своей жизни спасла трех девочек, едва не утонувших в реке
Анна ЧЕРНАЯ
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Ролик СУ СК о Марине Плотниковой.В преддверии Международного дня защиты детей Следственный комитет России представляет специальный проект о юных героях В Международный день защиты детей важно задуматься, как оградить несовершеннолетних от различных бед противоправных деяний взрослых, чрезвычайных ситуаций на дорогах, неприятностей в общественных местах и других происшествий. Но есть и дети, которые уже в своем юном возрасте оказались способными на взрослые поступки. В экстремальных ситуациях они проявили волевой характер. Несмотря на юный возраст, они спасли людей, иногда даже ценой собственной жизни. В преддверии Международного дня защиты детей мы расскажем об ответственных ребятах, совершивших самоотверженные и героические поступки.

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Накануне Дня защиты детей СУ СК по Пензенской области приняло участие в проекте Следственного комитета Российской Федерации «Юные герои», подготовив видеоролик о Герое России Марине Плотниковой.

30 июня 1991 года в селе Зубрилово Тамалинского района 17-летняя Марина Плотникова ценой собственной жизни спасла трех девочек, тонувших в реке Хопёр.

Указом Президента Российской Федерации от 25 августа 1992 года №925 «за мужество и героизм, проявленные при спасении троих тонувших детей» девушке посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. Она стала первой женщиной в России, удостоенной этого звания (до неё звание было присвоено только трем летчикам и двум космонавтам) и самым молодым Героем России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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