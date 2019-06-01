Пензенские работодатели готовы доверить подросткам доставку документов и прием звонков

СЕГОДНЯ 20:56 2019-06-01T21:16:58+03:00

Аналитики сайта по поиску работы и сотрудников hh.ru в преддверии Международного дня защиты детей проанализировали ситуацию на рынке труда и выяснили перспективы трудоустройства несовершеннолетних в регионе

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Количество вакансий с пометкой «доступные для соискателей от 14 лет», размещенных с мая прошлого года на hh.ru, увеличилось в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом в 2017-2018 годах.

Компании Пензенской области рассматривают подростков в качестве работников на позициях курьеров, начинающих специалистов, в сфере продаж. Чаще всего работодатели готовы доверить юным соискателям доставку документов, приём звонков, раздачу листовок, расклеивание объявлений и участие в промоакциях.

Что касается интереса к работе или временной подработке со стороны самих подростков, то он растет. В Пензенской области только за последние три месяца на hh.ruразместили резюме более 300 соискателей в возрасте от 14 до 17 лет.

В основном юные работники открывают резюме в профобласти «Начало карьеры, студенты», «Маркетинг, реклама, PR», «Продажи», «Рабочий персонал». Если говорить о средних ожиданиях по заработной плате, указанных в резюме подростков области, то 21% соискателей рассчитывают на оплату труда от 10 000 до 15 000 рублей, 17% отметили уровень желаемого дохода от 15 000 до 20 000 рублей, а размер ожидаемой зарплаты в 47% резюме не превышает 10 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU