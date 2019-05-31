2019-05-31T16:49:14+03:00
Общество

В Пензе наградили лауреатов общественной премии «Честь и доблесть»

В этом году награды удостоились 27 человек
Анна ЧЕРНАЯ
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Вчера в Пензе состоялась торжественная церемония вручения общественной премии «Честь и доблесть», которая была утверждена в 2004 году.

Почетным гостем награждения стал помощник Министра внутренних дел Российской Федерации, член коллегии МВД России, председатель Российского совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск генерал-полковник внутренней службы Иван Шилов.

- В рамках акции «Честь и доблесть» награждается личный состав МВД, ветераны, представители общественности. Это награждение является очень авторитетным, - отметил он.

Губернатор Иван Белозерцев обратил внимание на добросовестную, профессиональную работу сотрудников УМВД по Пензенской области, чья деятельность удерживает на территории региона довольно низкий уровень преступности.

Премии «Честь и Доблесть» удостаиваются особо отличившиеся, проявившие мужество и отвагу при защите прав и свобод граждан; неравнодушные, неподкупные люди, для которых честь превыше выгоды. Также награды присваиваются жёнам действующих сотрудников и военнослужащих, ветеранам органов внутренних дел и внутренних войск России, членам семей погибших сотрудников и военнослужащих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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