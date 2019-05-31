Мордовия присоединится к «Театральному Поволжью»

СЕГОДНЯ 16:37 2019-05-31T16:37:09+03:00

Проект стартовал в Международный день театра в Нижнем Новгороде по инициативе полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова

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В Год театра в ПФО реализуется новый общественный проект - окружной фестиваль «Театральное Приволжье». Как рассказала первый заместитель министра культуры, национальной политики и архивного дела РМ Светлана Баулина, конкурс вызвал большой интерес среди творческих коллективов региона. По ее словам, окружной фестиваль «Театральное Приволжье» призван вовлечь молодежь в театральную среду для расширения ее культурного кругозора, формирования гуманистических и патриотических ценностей, создания новых стимулов для развития молодежного театрального искусства.

- Фестиваль включает региональные этапы, где определятся сильнейшие коллективы каждого из 14 субъектов ПФО. Лучшие спектакли будут показаны по региональным телевизионным каналам, а также доступны для просмотра и оценки на специально созданном сайте фестиваля, - добавила Светлана Баулина.

Заявки будут приниматься по 31 июля. После этого жюри выберет по одному победителю среди студентов и школьников, которые отправятся на окружной этап.

ИСТОЧНИК KP.RU