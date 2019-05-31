2019-05-31T16:34:25+03:00
Общество

Жители Пензенской области помогли детям из малообеспеченных семей

С 27 по 31 мая в городе Никольске проходила акция «Неделя добра»
Анна ЧЕРНАЯ
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Горожане могли приобрести канцелярские товары и книги для детей из малообеспеченных семей.

По итогам благотворительной акции жители закупили в центральном отделении почтовой связи продукцию на сумму свыше 14 000 рублей. Все проданные канцтовары и книги поступят в реабилитационный центр «Мечта», находящийся на территории г. Никольска.

Акция проводится уже третий год подряд. Главным инициатором «Недели добра» является начальник Никольского почтамта Ирина Чернигина. Ирина Николаевна убеждена, что только доброта сердец может изменить мир к лучшему:

- Жизнь каждого человека полна трудностей и забот, но это не повод становиться равнодушным к проблемам окружающих! Помогая другим, люди делают счастливее не только нуждающихся, но и самих себя!.

ИСТОЧНИК KP.RU

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