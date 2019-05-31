2019-05-31T16:30:30+03:00
Общество

ИФНС России по Октябрьскому району Пензы напоминает

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ИФНС России по Октябрьскому району г. Пензы в связи с третьим этапом перехода на новый порядок применения контрольно-кассовой техники в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 290-ФЗ напоминает, что организации и индивидуальные предприниматели, освобождённые в настоящее время от обязанности использовать контрольно-кассовую технику, за исключением осуществляющих отдельные виды предпринимательской деятельности, установленные статьей 2 Федерального закона № 54-ФЗ, при осуществлении которых расчеты могут производиться без применения ККТ, обязаны с 01.07.2019 при осуществлении расчётов применять контрольно-кассовую технику, зарегистрированную в установленном порядке.

Учитывая значительное количество контрольно-кассовой техники, подлежащей регистрации к указанному выше сроку, зарегистрировать контрольно-кассовую технику нужно заблаговременно.

Регистрация контрольно-кассовой техники в настоящее время может осуществляться как через личный кабинет налогоплательщика, без посещения налоговой инспекции, так и в налоговой инспекции путем подачи соответствующего заявления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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