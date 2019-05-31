В честь критика: пензенский аэропорт обзавелся официальным именем
Сегодня Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, закрепляющий за несколькими аэропортами страны имена выдающихся деятелей науки, искусства, литературы и других отраслей.
Кандидатов, в честь которых назвали аэровокзалы, определяли в рамках проекта «Великие имена России». В его первом этапе для пензенского аэропорта были предложены имена литературных деятелей, родившихся и творивших в нашем регионе: Михаила Лермонтова, Александра Куприна, Василия Ключевского, Виссариона Белинского и Александра Радищева.
Изначально большая часть голосов жители региона отдали за Михаила Юрьевича Лермонтова. Однако, согласно указу Президента РФ, пензенский аэропорт отныне будет носить имя Виссариона Белинского.
ИСТОЧНИК KP.RU