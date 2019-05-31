В честь критика: пензенский аэропорт обзавелся официальным именем

СЕГОДНЯ 14:48 2019-05-31T14:49:00+03:00

Увы, надежды жителей региона, что вокзалу присвоят имя Михаила Лермонтова, не оправдались

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Сегодня Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, закрепляющий за несколькими аэропортами страны имена выдающихся деятелей науки, искусства, литературы и других отраслей.

Кандидатов, в честь которых назвали аэровокзалы, определяли в рамках проекта «Великие имена России». В его первом этапе для пензенского аэропорта были предложены имена литературных деятелей, родившихся и творивших в нашем регионе: Михаила Лермонтова, Александра Куприна, Василия Ключевского, Виссариона Белинского и Александра Радищева.

Изначально большая часть голосов жители региона отдали за Михаила Юрьевича Лермонтова. Однако, согласно указу Президента РФ, пензенский аэропорт отныне будет носить имя Виссариона Белинского.

ИСТОЧНИК KP.RU