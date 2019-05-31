ООО «ТНС энерго Пенза» дарит подарки за подключение «Личного кабинета»

СЕГОДНЯ 12:06 2019-05-31T12:06:30+03:00

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В Пензенской области продолжается акция «Каждому клиенту – Личный кабинет», объявленная гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории региона ООО «ТНС энерго Пенза». По итогам мероприятия победители получат от энергосбытовой компании подарочные сертификаты и планшеты.

Согласно условиям акции, чтобы получить возможность претендовать на призы, клиентам компании необходимо с 1 апреля по 31 августа 2019 года выполнить простые условия:

• подключить сервис «Личный кабинет» либо его мобильную версию – приложение «ТНС энерго» для мобильных устройств (OS Android);

• подключить электронную квитанцию;

• произвести оплату минимум одного счета за электроэнергию в «Личном кабинете» либо мобильном приложении.

При этом за потребителем, участвующем в акции, не должна числиться задолженность за электроэнергию на 1 сентября 2019 года.

Подведение итогов акции и вручение подарков победителям состоится в сентябре 2019 года.

«Личный кабинет» предоставляет потребителям возможность получить доступ ко всем услугам ООО «ТНС энерго Пенза», не выходя из дома или офиса: быстро и без комиссии оплачивать счета, передавать показания приборов учета, просматривать историю переданных показаний и совершенных платежей, а также задавать вопросы специалистам компании.

ИСТОЧНИК KP.RU