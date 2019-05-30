Обладатели «Золотой маски» покажут пензенцам кукольные спектакли
29 мая на конференции в «Кукольном доме» рассказали, что увидят юные зрители. В Пензу из Санкт-Петербурга приедут три театра: «Karlsson haus», «Бродячая собачка» и «Кукольный формат «КУКФО».
Первый спектакль будет приурочен ко Дню защиты детей и пройдет 1 июня («Вероятно, чаепитие состоится»). Особенностью театра «Karlsson haus» является его неповторимая атмосфера и активное участие зрителей в спектакле.
15 июня ребятам покажут «Гадкого утенка» в постановке театра «Бродячая собачка». Это тоже уникальное явление для кукольного театра: актеры общаются между собой без слов, на «птичьем языке». 21 июня юные зрители смогут увидеть «ПТИФУРЫ» театра «Кукольный формат «КУКФО»: в основе лежат «лимерики» - маленькие короткие стишки из Англии, перевоплотившиеся на сцене в пирожные.
Все спектакли пройдут на сцене «Кукольного дома». Билеты можно приобрести в кассе театра.
ИСТОЧНИК KP.RU