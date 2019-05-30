В Саранске благоустроят 27 дворов
В Саранске продолжается благоустройство дворов в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Его реализацию обсудили в администрации.
- В Ленинском районе в этом году приведут в порядок 12 дворовых территорий. На адресах уже работают две подрядные организации - ООО «Промстрой» и ООО «Строй-М». Планируется, что все завершится до конца июня, - сообщил глава администрации Ленинского района Александр Юткин.
В Октябрьском районе будет благоустроено шесть дворов территорий. Аукцион выиграла подрядная организация ООО «Дорожник».
- По срокам работы везде должны быть завершены до 1 августа, - доложил глава администрации Октябрьского района Сергей Мальченков.
- В Пролетарском районе также будет работать ООО «Дорожник». Ему нужно будет благоустроить 9 дворов, - рассказал Первый заместитель Главы Администрации Пролетарского района Александр Голюшев.
Мэр Саранска Петр Тултаев попросил ответственных лиц тщательнее контролировать процесс:
- Хотелось бы обратить внимание на сроки выполнения работ и качество, чтобы потом не было стыдно перед людьми. Технический надзор за выполнением работ должен быть строгим.
ИСТОЧНИК KP.RU