В Саранске благоустроят 27 дворов

СЕГОДНЯ 17:37 2019-05-30T17:37:24+03:00

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В Саранске продолжается благоустройство дворов в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Его реализацию обсудили в администрации.

- В Ленинском районе в этом году приведут в порядок 12 дворовых территорий. На адресах уже работают две подрядные организации - ООО «Промстрой» и ООО «Строй-М». Планируется, что все завершится до конца июня, - сообщил глава администрации Ленинского района Александр Юткин.

В Октябрьском районе будет благоустроено шесть дворов территорий. Аукцион выиграла подрядная организация ООО «Дорожник».

- По срокам работы везде должны быть завершены до 1 августа, - доложил глава администрации Октябрьского района Сергей Мальченков.

- В Пролетарском районе также будет работать ООО «Дорожник». Ему нужно будет благоустроить 9 дворов, - рассказал Первый заместитель Главы Администрации Пролетарского района Александр Голюшев.

Мэр Саранска Петр Тултаев попросил ответственных лиц тщательнее контролировать процесс:

- Хотелось бы обратить внимание на сроки выполнения работ и качество, чтобы потом не было стыдно перед людьми. Технический надзор за выполнением работ должен быть строгим.

ИСТОЧНИК KP.RU