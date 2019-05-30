2019-05-30T17:16:36+03:00
Политика

Валерий Лидин подвел итоги предварительного голосования

По словам главы пензенских единороссов, все прошло без нарушений
Анна ЧЕРНАЯ
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Во вторник спикер Законодательного Собрания Пензенской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» рассказал представителям пензенских СМИ об итогах предварительного голосования, которое состоялось в минувшее воскресение.

- Предварительное голосование в Пензе прошло на хорошем организационном уровне, нарушений зафиксировано не было. Жители областного центра приняли активное участие в голосовании. Явка составила 8,61% избирателей, это около 40 тысяч жителей Пензы, что почти на два процента выше, чем в 2016 году. Сегодня наш Организационный комитет утвердил предварительные результаты голосования.

Валерий Лидин отметил, что в этом году в избирательной компании активно принимала участие молодежь.

- Из 163 участников голосования 81 (почти половина) - это молодые люди до 35 лет, - сказал он.

Посмотреть списки кандидатов и количество голосов, которые они набрали, можно на сайте регионального отделения партии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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