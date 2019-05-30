Валерий Лидин подвел итоги предварительного голосования
Во вторник спикер Законодательного Собрания Пензенской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» рассказал представителям пензенских СМИ об итогах предварительного голосования, которое состоялось в минувшее воскресение.
- Предварительное голосование в Пензе прошло на хорошем организационном уровне, нарушений зафиксировано не было. Жители областного центра приняли активное участие в голосовании. Явка составила 8,61% избирателей, это около 40 тысяч жителей Пензы, что почти на два процента выше, чем в 2016 году. Сегодня наш Организационный комитет утвердил предварительные результаты голосования.
Валерий Лидин отметил, что в этом году в избирательной компании активно принимала участие молодежь.
- Из 163 участников голосования 81 (почти половина) - это молодые люди до 35 лет, - сказал он.
Посмотреть списки кандидатов и количество голосов, которые они набрали, можно на сайте регионального отделения партии.
ИСТОЧНИК KP.RU