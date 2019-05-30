В Мордовии возобновят стекольное производство

СЕГОДНЯ 16:01 2019-05-30T16:01:05+03:00

Это позволит создать в регионе 250 рабочих мест уже в этом году

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В среду Глава Мордовии Владимир Волков встретился с руководителем Рузаевского района Вячеславом Кормилицыным. Участники обсудили вопросы социально-экономического развития территории. В числе прочего, речь шла о подготовке к строительству важных социальных объектов: детского сада на 160 мест на улице Паровозной в Рузаевке, школы на 250 мест в селе Татарская Пишля, фельдшерско-акушерских пунктов.

Еще одна важная тема - работа новых предприятий, появившихся благодаря статусу территории опережающего социально-экономического развития, который получила Рузаевка Это позволит в ближайшее время возобновить производство на площадке бывшего стекольного завода.

- Это был принципиальный вопрос для нас, и мы это сделали, - подчеркнул Владимир Волков. - На этом предприятии уже в этом году будет создано 250 рабочих мест, а в дальнейшем их количество может вырасти до 700. В рамках развития ТОСЭР есть и другие проекты. Это поле для активной совместной работы Правительства, руководства района и города.

ИСТОЧНИК KP.RU